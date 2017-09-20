Brezilya Yargısı: Eşcinsellik Hastalıktır, Tedavi Edilmelidir

1999'da Federal Psikoloji Konseyi'nin bu tür terapileri yasaklayan kararını geçersiz kılan Brasilia Federal Yargıcı Waldemar de Carvalho'ya ülkedeki eşcinseller tepki gösterdi ve kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan ülkedeki eşcinsel siyasetçilerden David Miranda, "Bu karar LGBT topluluğunun son yıllarda elde ettiği ilerici kazanımlara vurulan büyük bir darbedir. Dünyadaki bazı ülkeler gibi Brezilya da muhafazakar bir dalgadan muzdarip" dedi.

Karar, bir bankanın eşcinsel sanatçılarla ilgili düzenleyeceği serginin Protestan grupların protestoları nedeniyle iptal edilmesinden bir hafta sonra verildi.

Yargıç de Carvalho'nun açıkladığı hüküm, 2016'da "eşcinsel dönüştürme terapisi" uyguladığı için lisansı iptal edilen Rozangela Justino adlı Evanjelik Protestan psikoloğun başvurusu üzerine açılan davanın sonucunda verildi.

Kaynak: BBC