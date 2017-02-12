Brezilya Hükümeti Greve Giden Askeri Polisleri Affetmeyecek

»Ana Sayfa»Dünya
12.02.2017 03:22
Brezilya Hükümeti Greve Giden Askeri Polisleri Affetmeyecek
Brezilya Devlet Bakanı Imbassahy, muhtemel bir affa inanan herkesin aldatıldığını ve hükümetten destek alma ihtimallerinin olmadığını açıkladı.

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde greve giden askeri polislerin affedilmeyeceği bildirildi.

Başkanlık Sarayı ile Ulusal Kongre İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Imbassahy, Geçici Adalet Bakanı Jose Levi de Amaral ve Savunma Bakanı Raul Jungmann'ın yanı sıra bazı yetkililerle askeri polislerin grevini incelemek için geldiği eyalette, isyancı askeri polislerin affedilmesi yönünde siyasi bir değişiklik ihtimali olmadığını açıkladı.

Muhtemel bir affa inanan herkesin aldatıldığını belirten Imbassahy, "İsyancılara af çıkartmak için Ulusal Kongredeki af hattında her türlü inisiyatif hakkına sahip olduklarını düşünenlere Devlet Başkanı Michel Temer'in siyasi tabanından destek alma ihtimalleri olmadığını belirtmek isterim." dedi.

Düzeni korumak ve yasalara uymak zorunda olduklarını vurgulayan Imbassahy, "Yasalar uygulanmalıdır. Brezilya Anayasası her zaman gözlemlenecek ve yerine getirilecek." ifadelerini kullandı.

AA

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