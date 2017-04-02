Brexit Sonrası Cebelitarık Gerginliği
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Cebelitarık’ın Brexit görüşmelerinde masada olmayacağını söyledi.
AB’nin Cebelitarık ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Johnson, Cebelitarık’ın AB ile görüşmelerde pazarlık konusu olamayacağını belirtti. Boris Johnson, "Cebelitarık satılık değil. Cebelitarık takas edilmeyecek" diyerek AB’nin Brexit sonrası süreçte İspanya’nın Cebelitarık üzerinde tek söz sahibi olması gerektiği açıklamasına sert tepki gösterdi.
The Telegraph’ın haberine göre, Johnson, “İngiltere ve Cebelitarık’ın rızası olmadan bölgede İngiltere’nin hâkimiyeti sona ermez” dedi.
AB, daha önce yaptığı açıklamada Brexit sonrası dönemde İngiltere ile İspanya arasında Cebelitarık’ın statüsü ile ilgili bir anlaşma yapılmasını istemişti. Johson, Cebelitarık’ın statüsünün 1713’ten bu yana değişmediğini ve pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.
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