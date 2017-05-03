“Brexit Acısız Olmayacak”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, AB Komisyonu binasında düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla (Brexit) ilgili müzakere süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AA’da yer alan habere göre, İngiltere’nin AB’den “boşanma” sürecinin iki aşamada gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Barnier, ilk aşamada taraflar arasında İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları ile 27 üye ülkede yaşayan İngiltere vatandaşlarının hakları, mali anlaşma ve dış sınırların ele alınacağını kaydetti.

Barnier, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının 10 aydır “belirsizlik” ortamına yol açtığını ifade ederek “Artık bu belirsizliği sonlandırmamız gerekiyor. Şimdi müzakerelere başlamanın tam zamanı. Zaman azalıyor.” diye konuştu.

Michel Barnier, AB’nin amacının “İngiltere’yi cezalandırmak, İngiltere’ye fatura kesmek ya da çıkış vergisi koymak” olmadığını, İngiltere’nin üyelik sürecinde AB ile ortak projelere imza attığını ve mali anlaşmaların, tüm taraflara fayda sağlayan bu projelerin devamını sağlamak için “hesapları kapatmayı” öngördüğünü belirtti.

Süreç boyunca İngiltere’nin çok çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çeken Barnier, AB’nin de “soğukkanlı ve çözüm odaklı” davranması gerektiğini ifade etti.

Barnier, “Brexit sürecinde bazı kesimler, Brexit’in hayatımızda hiç mali etkisinin olmayacağı ya da müzakerelerin hızlı ve acısız bir şekilde gerçekleşeceği yönünde yanlış bir algı oluşturdu. Bu gerçeği yansıtmıyor.” dedi.