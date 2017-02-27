Bozdağ: Referandum Olmasaydı Kılıçdaroğlu Oraya Asla Gitmezdi!

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27.02.2017 08:41
Bozdağ: Referandum Olmasaydı Kılıçdaroğlu Oraya Asla Gitmezdi!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vallahi de billahi de eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasına gidiyor olmasaydı, Kılıçdaroğlu’nu hiçbir güç Erbakan’ı anma toplantısına götürtüp yan yana oturtamazdı'' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın, anma törenine katılmasını eleştirdi.

Bozdağ, ''28 Şubat’ın arifesindeyiz. Koşa koşa merhum Necmettin Erbakan hocamızı anma törenine gitti. Neler yaptığınız neler. Nasıl gitti de oraya. Gitmesi iyi bir şey. Vallahi de billahi de eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasına gidiyor olmasaydı, Kılıçdaroğlu’nu hiçbir güç oraya götürtüp yan yana oturtamazdı'' dedi.

'NELER YAPTINIZ NELER'

CHP’nin anayasa değişikliğini niçin Anayasa Mahkemesi’ne götürmediğini anlatan Bozdağ, ''Niye götürmedi, mahkemenin reddedeceğini biliyor. Halkın yanında kötü duruma düşecekti. Kötü duruma düşmeyelim diye. İkincisi de artık kararı halk verecek. Bundan sonra karar verici hakem halk. Bunu gördü, halkın gözüne şirin görünmek için neler yapmaya başladılar. Başörtülü bir hanımefendiye hakaret eden oldu, ona şiddet uyguladı birisi, hemen koşa koşa başörtülünün evine gitti. Bir başkası, AKP demeyelim bundan alınıyorlar, Ak Parti deyin, diyemiyorsanız Adalet ve Kalkınma Partisi deyin, diyorlar. 28 Şubat’ın arifesindeyiz, koşa koşa merhum Necmettin Erbakan hocamızı anma törenine gitti. Neler yaptığınız neler. Nasıl gitti de oraya. Gitmesi iyi bir şey. Vallahi de billahi de eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi, halk oylamasına gidiyor olmasaydı Kılıçdaroğlu’nu hiçbir güç oraya götürtüp, yan yana oturtamazdı. Sistemin adı bile yetti. Artık halk karar verecek. Kendi oyu da yetmiyor, yüzde 25-26, yüzde 25'de başkasının oyuna ihtiyaç var. O yüzden kendilerini yenilemeye gittiler. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha şimdiden Türkiye’ye kazandırdığı önemli bir faydadır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni Akit

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