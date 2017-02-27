Bozdağ: Referandum Olmasaydı Kılıçdaroğlu Oraya Asla Gitmezdi!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın, anma törenine katılmasını eleştirdi.
Bozdağ, ''28 Şubat’ın arifesindeyiz. Koşa koşa merhum Necmettin Erbakan hocamızı anma törenine gitti. Neler yaptığınız neler. Nasıl gitti de oraya. Gitmesi iyi bir şey. Vallahi de billahi de eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasına gidiyor olmasaydı, Kılıçdaroğlu’nu hiçbir güç oraya götürtüp yan yana oturtamazdı'' dedi.
'NELER YAPTINIZ NELER'
CHP’nin anayasa değişikliğini niçin Anayasa Mahkemesi’ne götürmediğini anlatan Bozdağ, ''Niye götürmedi, mahkemenin reddedeceğini biliyor. Halkın yanında kötü duruma düşecekti. Kötü duruma düşmeyelim diye. İkincisi de artık kararı halk verecek. Bundan sonra karar verici hakem halk. Bunu gördü, halkın gözüne şirin görünmek için neler yapmaya başladılar. Başörtülü bir hanımefendiye hakaret eden oldu, ona şiddet uyguladı birisi, hemen koşa koşa başörtülünün evine gitti. Bir başkası, AKP demeyelim bundan alınıyorlar, Ak Parti deyin, diyemiyorsanız Adalet ve Kalkınma Partisi deyin, diyorlar. 28 Şubat’ın arifesindeyiz, koşa koşa merhum Necmettin Erbakan hocamızı anma törenine gitti. Neler yaptığınız neler. Nasıl gitti de oraya. Gitmesi iyi bir şey. Vallahi de billahi de eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi, halk oylamasına gidiyor olmasaydı Kılıçdaroğlu’nu hiçbir güç oraya götürtüp, yan yana oturtamazdı. Sistemin adı bile yetti. Artık halk karar verecek. Kendi oyu da yetmiyor, yüzde 25-26, yüzde 25'de başkasının oyuna ihtiyaç var. O yüzden kendilerini yenilemeye gittiler. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha şimdiden Türkiye’ye kazandırdığı önemli bir faydadır diye düşünüyorum" diye konuştu.
Yeni Akit
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- ‘Kralımızın Atı Bana Baktı!’ Diyen ‘Yanaşma’ Tipler..
- ÖSO Bab'ın Güneyinde 22 Esed Askerini Öldürdü
- Tazminat Talebinde Bulunan Aydın Doğan'a Mahkemeden İlginç Cevap
- Almanya'da 2016’da Sığınmacılara 3 Bin 533 Saldırı Düzenlendi
- 'Sömürgeci Kuşatma Altında Coğrafyamız'
- ABD’nin Beslemesi YPG/PKK Artık Küçük Bir Ordunun Silahlarına Sahip!
- İspanya'nın Birçok Kentinde Sığınmacılara Destek Gösterisi
- Bozdağ: Referandum Olmasaydı Kılıçdaroğlu Oraya Asla Gitmezdi!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- FETÖ’yü Ulusalcıların ve Sol Kemalistlerin Gözüyle Okumak
- Whatsapp'tan Geri Adım
- Adana Özgür-Der’de “Kapitalist Dünyada Müslümanca Tutum” Konuşuldu
- FETÖ’yü Ulusalcıların ve Sol Kemalistlerin Gözüyle Okumak
- Tatvan’da “Şubat Ayı, Şehadet Ayı” Programı
- Esed’in Hapishane Hücrelerinden Kurtuluş Hikayesi
- Eynesil’de “Kurucu Türkçü Kimliğin Tanımları” Konuşuldu
- Kudüslü Alimler: 'Rohingya Müslümanlarını Kurtarın'
- Saadet Partisi Kimseyi Kırmamak İçin "Hayır" Diyormuş!
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında Gözaltı
- Murat Koç: “Hükümetin Bölgedeki Rehaveti Yanlış”
- Başörtüsü Düşmanı Darbeciler Parmak Sallamaya Devam Ediyor
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- İdam İçin Referandum Sinyali
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim