Bozdağ: Mütekabiliyet İlkesi Neyi Gerektiriyorsa Uygulayacağız

Bekir Bozdağ, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iade edilmemesine dair, "Kim bize hangi muameleyi yapıyorsa, bizde bundan sonra onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet ilkesi neyi gerektiriyorsa, onları uygulayacağız." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yunanistan, ABD, Fransa ve Almanya'dan FETÖ üyeleri ve darbecilere dair istenilen taleplere olumlu cevap verilmediğini anımsatan Bozdağ, Bulgaristan'ın bir iade yaptığını, Romanya'nın olumlu yaklaşımda bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bozdağ, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iade edilmemesi ile ilgili olarak, "Kim bize hangi muameleyi yapıyorsa, bizde bundan sonra onlara aynı muameleyi yapacağız. Kimse bizden, bize yaptıklarının dışında bir muameleyi kendilerine yapmamızı beklememelidir. Mütekabiliyet ilkesi neyi gerektiriyorsa, biz onları uygulayacağız." dedi.

"Darbeci askerlerin iade talebini tekrar Yunanistan'a ilettik"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştüğünü hatırlattı.

Görüşmelere ilişkin basına yansıyan açıklamalarda, darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi hususunda olumlu gelişmelerin olacağını gördüklerini ancak en son kararın olumsuz yönde olduğunu anımsatan Bozdağ, şunları dile getirdi:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere gerçekten büyük bir zarar verecek nitelikte bir adımdır. Bunu her iki ülke yetkilileri de yakından görüyorlar. Bunun üzerine biz iade talebini içeren dosyaları tekrar Yunanistan'a ilettik. Yeni deliller nedeniyle bir kez daha talebimizi yeniledik, tekrarladık."

"INTERPOL, kırmızı bülten taleplerini taraflı şekilde reddediyor"

Bakan Bozdağ, "Maalesef INTERPOL de şu anda Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yakalanmasına ilişkin çıkardığı kırmızı bülten taleplerini taraflı şekilde reddediyor. Çok net şekilde görüyoruz onu." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinde mesafe alınıp alınmadığının sorulması üzerine de Bozdağ, Obama döneminde bilgi ve belge gönderdiklerine ancak netice alamadıklarına işaret etti.

Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump'ın göreve gelmesi üzerine yeni bazı bilgiler, belgeler ve delilleri de ABD Adalet Bakanlığına gönderdik. Yeni bakanın göreve başlamasından sonra da biz yeni delillerle dosyanın bir kez daha ele alınıp olumlu netice vermesi için gayret sarf ediyoruz."

Referandum tarihi

Referandum tarihinin belli olup olmadığının sorulması üzerine Bozdağ, tarihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı üzerine anayasa değişikliğinin Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihe göre belirleneceğini kaydetti.

Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı yarın ilan ederse, imzalarsa o zaman 9 Nisan'a denk geliyor. Daha sonraki bir tarihte onaylar gönderirse 16 Nisan'a denk geliyor." dedi.

CHP'nin değişiklik karşısında anayasa mahkemesine gidecek olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Bozdağ, "Ben şaşırmadım. Cumhuriyet Halk Partisi mahkemeyi çok seviyor. Milletle mahkemelik olmayı çok seviyor, devletle mahkemelik olmaya çok seviyor. Bütün meseleleri mahkemede halletmeyi çok seviyor." karşılığını verdi.

Bozdağ, "Bu işin halka gitmesini engellemek mümkün değil. Artık bu halkın malıdır. Halk bunun ne olacağına karar verecektir, ne olmayacağına karar verecektir. Bu çok net." şeklinde konuştu.

AA