Bozdağ: 767 Kişi Hastalığından Dolayı Tahliye Edildi

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24.12.2016 21:08
Bozdağ: 767 Kişi Hastalığından Dolayı Tahliye Edildi
Adalet Bakanı Bozdağ, bir soru önergesine verdiği cevapta cezaevlerinden 767 kişinin hasta olduğu için tahliye edildiğini açıkladı.

CHP'nin soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlıklı maddesi kapsamında cezası tehir edilerek tahliye kararı verilen 767, hapis cezasının infazının ertelenmesi talebi Adli Tıp Kurumu kararına göre reddedilen bin 60 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu açıkladı.

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