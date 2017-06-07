Böyle Hukuk, Böyle Adalet Olur mu?

Kılıçdaroğlu’nuın konu hakkındaki konuşmasını aktarıyoruz:

OHAL uygulaması ile Türkiye'de yeni bir darbe süreci başladı. Haklı haksız herkesi tutuklamaya başladılar. Bütün muhalifleri FETÖ'cü diye suçladılar. Geçen gün bir er mektubu daha geldi. Şöyle diyor 'Sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişimi günü birliğimde 3 günlük bir erdim. Bu 3 gün içinde yürüyüş eğitimden başka bir eğitim almamış bir askerlik yaptım. Tatbikat var diyerek hepimizi topladılar. Üzerinde hücum yeleği bile yoktu. Ben daha önce Ankara'ya ayak basmış biri değilim. Bizi araçlarla Ankara İl Emniyeti'nin önüne götürmüşler. Ömrüm boyunca eline silah değmemiş biriyim. O anda şok geçirdim donup kaldım. Polislerin araca gelmesiyle onlara sığındım. Ne olur sesim olur. Yetkilier sorun benim suçum fakir olup bedelli askerlik yapmamak seve seve asker ocağına gelmek mi yoksa devletimiz tarafından göreve getirilen komutanların emirlerine uymak mı yoksa polislere sığınmak mı? Beni 11 aydır cezaevinde süründen suçum nedir benim? 3 günlük askerim dedim aylardır bekliyorum her gün gözlerim kapıda ne gelen var ne giden. Kemal Bey zar zor geçinen bir aileyiz. Beni görebilmek için bile eşten dosttan borç alıp geliyorlar. 20 yaşımda psikolojim alt üst oldu. Tek çarem sizsiniz Kemal Bey diyor İsmail Sade diye bir er.'