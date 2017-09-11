Bosnalı Anneler Arakanlılar İçin Yürüdü

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde, Srebrenitsalı anneler tarafından düzenlenen yürüyüşte "Arakan Müslümanlarının yeni bir Srebrenitsa yaşamasına izin vermeyin" mesajı verildi.

Srebrenitsalı Kadınlar Derneği tarafından şehir merkezinde yapılan yürüyüşte, Arakan Müslümanlarının da bir anlamda soykırıma maruz kaldığına dikkat çekilirken, "Arakan Müslümanlarının yeni bir Srebrenitsa yaşamasına izin vermeyin" mesajı verildi.