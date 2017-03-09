Boşnaklar: Uluslararası Adalet Divanının Kararı Hukuki Değil, Siyasi

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvuruyu reddetmesi Boşnak siyasilerin ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine neden oldu.

Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvurunun Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilmesi, ülkedeki Boşnak siyasilerin ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine neden oldu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Adalet Divanının kapılarını, adalet arayışı içerisinde olan insanların yüzüne kapattığını vurguladı.

İzetbegovic, "Mahkemenin aldığı bu karar doğru bir karar değil, zira doğru bir karar olması için bu kararını belgelere ve delillere dayandırması gerekirdi. Uluslararası Adalet Divani hukuki değil, siyasi bir tutum sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet ve hakikat için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden İzetbegovic, "Uluslararası Adalet Divanı, bu kararıyla küçük milletler için adaletin varolmadığını kanıtladı." ifadesini kullandı.

"Adalet diye bir şey yokmuş"

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatidza Mehmedovic de bir gün adaletin sağlanacağına inandığı için kaybettiği çocuklarının anılarıyla yaşamak için Srebrenitsa'ya döndüğünü belirterek, "Adaletin yerini bulacağını umuyorduk, oysaki adalet diye bir şey yokmuş." dedi.

Mehmedovic, uluslararası toplumun Bosna'daki savaşın ve Srebrenitsa'daki soykırımın faillerine ortak olduğunu savundu.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic ise Uluslararası Adalet Divanının ret kararını, "hukuki sürecin sonu" olarak değerlendirerek, mahkemenin delilleri dikkate almak yerine hukuki ayrıntılarla ilgilendiğini ve bu nedenle revizyon talebini reddettiğini kaydetti.

Tahirovic, "Bizler, Srebrenitsa'daki soykırımda Sırbistan'ı sorumlu tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sırplar karardan memnun

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic de düzenlediği basın toplantısında, ret kararını beklediğini kaydederek, "Günlerdir, haftalardır söyledim, uyarmaya çalıştım, duymak istemediler." dedi.

Sırp lider, ret kararını "bireysel bir zafer" olarak da değerlendirdiğini aktararak, "Bazı zamanlarda suçluymuşum gibi davranıldı. Uluslararası anlamda da savunduğunuz argümanın güçlü olması durumunda sonucun zafer olduğu görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ise kararı "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, "Sonuç, aynı zamanda adaletin siyaseti mağlup ettiği anlamına da geliyor." dedi.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic de kararın doğru bir karar olduğunu kaydederek, ret kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ret kararı

Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı soykırım davasının revizyonu için 23 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanına resmen başvuruda bulunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında, Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yapılan başvurunun Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ortak tutumunu yansıtmadığı ve bu nedenle kabul edilmediğini bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni deliller bulunması halinde 10 yıl içinde davanın yeniden açılması hakkı tanımıştı. Davanın yeniden açılması için tanınan süre şubat ayında doldu.

AA