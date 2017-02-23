Bosna Hersek Soykırım Davası İçin Başvuru Yaptı

Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davasının açılması için Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı’na resmî başvuruda bulundu.

Bosna Hersek’i temsilen Lahey’e giden Prof. Dr. Sakib Softic, David Scheffer ve Phon van den Biesen, Bosna Hersek’in, Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davası açılmasına ilişkin başvurusunu Uluslararası Adalet Divanı’na teslim etti.

Başvurunun Lahey’de kabul edilmesinin ardından belirlenen maddelerin davanın ilgili tarafı Sırbistan’a gönderileceği öğrenildi.

Bosna Hersek’teki Gerginlik Devam Ediyor

Bu arada, başkent Saraybosna’da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nce Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davasının görüşülmesi üzerine düzenlenen olağanüstü oturum, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic’in görüşmeyi terk etmesiyle yarıda kesildi.

Konsey oturumunun yarıda kesilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen İzetbegovic, soykırım davası sürecinin 25 yıl önce başladığını anımsatarak, o günden bu güne değişen bir durumun olmadığını vurguladı.

“Asıl Kriz Çıkaranlar İşledikleri Soykırımı İnkâr Edenlerdir”

İzetbegovic, soykırım davası açılmasına yönelik kararın ülkede son günlerde gerginlik yarattığına işâret ederek, “Kararı geri çekmediğimiz için kriz çıkarmakla suçlanıyoruz. Asıl kriz çıkaranlar işledikleri soykırımı inkâr edenler, savaş suçlularını övenler ve öğrenci yurtlarına savaş suçlularının adını verenlerdir.” diye konuştu.

Kaynak: AA