Bosna Camilerinde Suriye'ye Yardım Toplandı
Bosna Hersek İslam Birliğinin kararıyla dün Cuma namazının ardından ülke genelinde ve Boşnak diasporasındaki tüm camilerde, Suriye halkı için yardım toplandı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin başimamı Mensur Malkic, Cuma hutbesinde Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, İslam alemi ve uluslararası kamuoyunun yaşananlara tepkisiz kalmasını kınadı.
Malkic, Suriye'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın ayıbı olduğunu vurgulayarak "Bu yaşananlar, masum sivillerin, yaşlıların, kadınların, çocukların katledilmesine ve işkenceye maruz bırakılmasına göz yuman dünyanın ayıbıdır." dedi.
İslam aleminin sessizliğini de eleştiren Malkic, "Bu durum, yıllarca Suriye sorununa bir çözüm üretemeyen İslam aleminin de ayıbıdır. İslam alemi ve uluslararası kamuoyu Suriye halkının yaşadığı felaketi durduracak, bu suçlara teşvik edenlerin ve faillerin cezalandırılmasını sağlayacak bir tepki göstermemiştir." ifadesini kullandı.
Malkic, bu sessizliğe Bosna Hersek'teki savaş sırasında yaşanan olaylardan aşina olduklarını söyleyerek, "Onlar tıpkı Bosna Hersek'teki saldırılara, soykırıma ve çeşitli suçlara uzun bir süre göz yumdukları gibi Suriye'de yaşanan savaş ve kıyımı da sessizce izlemekle yetiniyorlar." diye konuştu.
Bu arada, Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da tüm Bosna Hersek halkına dayanışma bilinciyle hareket etme ve Suriye'de tüm hakları elinden alınmış çaresiz insanlara imkanları dahilinde yardım etme çağrısında bulunuldu.
Son iki yıl içerisinde İslam Birliği aracılığıyla yaklaşık 250 bin avro yardım toplandığı ve bu miktarı Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamplara aktarıldığı belirtilirken, bunun yanı sıra Türkiye'nin güneyindeki sığınmacılara da yaklaşık 90 bin avro değerinde tıbbi yardım gönderildiği anımsatıldı.
Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Tuzla şehrinde, Suriye ve Halep halkına destek mitingi düzenlendi.
Cuma namazının ardından düzenlenen destek mitinginin organizatörlerinden İmran Cokic, Suriye ve Halep'teki sivillerin yalnız olmadığını göstermek istediklerini belirterek, sivillere yönelik katliamlara son verilmesi çağrısında bulundu.
Bosna-Suriye Dayanışma Derneği temsilcilerinden Mustafa Bakou ise Bosna Hersek halkının Suriye'de yapılan savaşa "hayır" diyen ilk halklardan olduğunu anımsatarak, "Suriye'deki insanlar herkesin onları unuttuğunu söylüyor. Düzenlenen bu mitingler onlar için büyük anlam ifade ediyor." dedi.
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