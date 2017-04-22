Borsa 'Gezi' Öncesi Seviyesine Döndü
Konuyla ilgili AA’da yer alan haber şöyle:
Referandumdan 'Evet' kararının çıkmasının ardından Türkiye piyasalarında tam anlamıyla bahar havası yaşanıyor. Yeni Türkiye ile koalisyon dönemlerinin tamamen kapanmış olması, yakalanacak istikrar ve reformlarla ekonominin hızla atağa kalkacak olması yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına akın etmesine neden oluyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ocak ayında başlayan ralli ile 92.424 puana çıkarak 2013 yılının mayıs ayındaki Gezi olayları öncesinde gördüğü tarihi zirvesine yaklaştı.
BIST 100 endeksi, 2013 yılının mayıs ayında 93.398,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, Gezi olayları ile başlayan satıcılı seyrini uzun bir süre devam ettirmiş, bugüne kadar da 92.000 seviyelerini 5 kez test etse de bu seviyeleri aşamamıştı.
Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak, TL bazında önemli bir eşiği geçen BIST 100 endeksi, dolar bazında bakıldığında ise halen çok önemli bir getiri potansiyeline sahip görünüyor. Mayıs 2013'te dolar bazında 50.860 puanı gören BIST 100 endeksi, bu yılki rallisine karşın halen 25.300 seviyelerinde bulunuyor.
Tarihsel olarak bakıldığında dolar bazlı BIST 100 endeksinin zirvesinin 50.000-51.000 bandı, taban seviyesinin ise 20.000-22.000 bandında oluştuğu görülüyor.
İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen dünyadan ve iç dinamiklerden kaynaklanan nedenlerle, emsallerine göre ucuz kalan Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisinin arttığını kaydetti. Küresel tahvil piyasasında 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşemenin pay piyasalarını desteklediğini söyleyen Gürleyen, doların diğer para birimleri karşısında değerleneceği beklentilerinin de azaldığını kaydetti.
"Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yükselttik"
Halk oylamasında "evet" sonucu çıkması sonrasında yatırımcılar ve iş adamları düzeyinde beklentilerin daha iyiye gittiğine dikkati çeken Gürleyen, borsanın da bunu fiyatladığını ifade etti.
Gürleyen şu anda konjonktürün Türkiye ekonomisi ve piyasaları için olumlu olduğuna değinerek, "Faizlerin çok artmadığı, küresel ekonominin çok hızlı büyümediği, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği ortam Türkiye ekonomisi için iyimserliği artıran bir ortama işaret ediyor" ifadesini kullandı.
Halk oylaması sonrası ekonomi yönetiminin açıklamaları ve küresel ekonominin piyasaları desteklediğini aktaran Gürleyen, bu gelişmelerle Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,8'e yükselttiklerini, BIST 100 endeksinde ise 95.000 hedeflerini şimdilik koruduklarını dile getirdi.
Gürleyen, indirgenmiş nakit akımına göre incelendiğinde ise son hesaplamalarla BIST 100 endeksinin hedef değer olarak 97.000 seviyesine işaret ettiğini ve bunun biraz daha da yükselebileceğine dikkati çekerek, kısa vadeli işlemlerde Borsa İstanbul'da alım yönündeki tavsiyelerini devam ettirdiklerini kaydetti.
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