Borsa 2 Yıl Sonra 90 Binin Üzerinde
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 90 bin 65 puandan başladı. Endeks son olarak 28 Ocak 2015'te, 90 bin 342 seviyesi ile 90 binin üzerine çıkmıştı.
Açılışta BIST 100 endeksi 343,10 puan artarken, bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Tüm sektör endeksleri artarken en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile madencilik oldu.
Cuma günü yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından 89.365,33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,24 düşüşle 89.722,05 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bu hafta özellikle Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını kaydederek, pay piyasalarını pozitif yönde etkileyen ABD Başkanı Donald Trump'ın mali politikalara ilişkin söylem ve adımlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro ölgesi yatırımcı güven endeksi ile ABD'de açıklanacak fabrika ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 91.100 seviyesinin direnç, 88.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.
Dolar endeksi ise TL karşısında 3.71'in üzerinde seyrediyor.
Kaynak: Al Jazeera, AA
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