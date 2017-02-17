Bombardımanda İki Bacağını Kaybeden Çocuğun Feryadı Yürek Dağladı

»Ana Sayfa»Suriye
17.02.2017 14:32
Bombardımanda İki Bacağını Kaybeden Çocuğun Feryadı Yürek Dağladı
Ateşkesin olduğu Suriye'de her gün ihlâller sürerken, rejimin İdlib kırsalında düzenlediği bombardımanda bir çocuk bacaklarını kaybetti. Yaralı çocuğun babasına seslenişi çevredekiler tarafından görüntülendi.

30 Aralık 2016 itibariyle ateşkesin yürürlüğe girdiği Suriye’de Esed rejiminin ihlâlleri devam ediyor. Ülkenin birçok yerinde bombardıman faaliyetlerini sürdüren rejim, İdlib’in kırsalındaki Habit kasabasını da varil bombalarıyla hedef aldı. İdlib’in güneyindeki Hama kentinden kaçarak bölgeye sığınan bir anne ve 3 çocuğu bu bombardımanda hayatını kaybetti. Bazı siviller de yaralandı.

Yaralıların arasında iki bacağını kaybeden bir çocuk da vardı. Çocuğun kendisini kurtarması için babasına seslenişi görüntülere yansıdı.

Rejim, ateşkesin IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasını ileri sürdüğü grupları kapsamadığı gerekçesini kullanıyor. Ancak bombardıman çoğu zaman sivilleri hedef alıyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ahraru’ş-Şam İdlib’deki Üslerini Terk Etti!16 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • İdlib’de Yerleşim Yerine Füze Düştü: 5 Sivil Yaralandı!16 Şubat 2017 Perşembe 12:43
  • Dera’da 6 Yıl Sonra İlk Kez Ezan Okundu!16 Şubat 2017 Perşembe 12:40
  • Hulusi Akar: El Bab Operasyonu Bitti; Sırada Rakka ve Münbiç Var16 Şubat 2017 Perşembe 11:47
  • IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti16 Şubat 2017 Perşembe 00:28
  • Genelkurmay Başkanlığı: el-Bâb’da Kontrol Büyük Ölçüde Sağlandı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:52
  • Astana’daki Suriye Toplantısı Yarına Ertelendi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:31
  • Cenevre'de Yapılacak Suriye Görüşmeleri Ertelendi14 Şubat 2017 Salı 23:45
  • Esed’in İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi (Video)14 Şubat 2017 Salı 17:46
  • Suriyeli Muhalifler Astana’ya Gitmeyebilir14 Şubat 2017 Salı 16:21
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim