Bombardımanda İki Bacağını Kaybeden Çocuğun Feryadı Yürek Dağladı

Ateşkesin olduğu Suriye'de her gün ihlâller sürerken, rejimin İdlib kırsalında düzenlediği bombardımanda bir çocuk bacaklarını kaybetti. Yaralı çocuğun babasına seslenişi çevredekiler tarafından görüntülendi.

30 Aralık 2016 itibariyle ateşkesin yürürlüğe girdiği Suriye’de Esed rejiminin ihlâlleri devam ediyor. Ülkenin birçok yerinde bombardıman faaliyetlerini sürdüren rejim, İdlib’in kırsalındaki Habit kasabasını da varil bombalarıyla hedef aldı. İdlib’in güneyindeki Hama kentinden kaçarak bölgeye sığınan bir anne ve 3 çocuğu bu bombardımanda hayatını kaybetti. Bazı siviller de yaralandı.

Yaralıların arasında iki bacağını kaybeden bir çocuk da vardı. Çocuğun kendisini kurtarması için babasına seslenişi görüntülere yansıdı.

Rejim, ateşkesin IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasını ileri sürdüğü grupları kapsamadığı gerekçesini kullanıyor. Ancak bombardıman çoğu zaman sivilleri hedef alıyor.