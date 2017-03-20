Bombalardan Kaçan Suriyelilerin Kamplardaki Zorlu Yaşamı!
Suriye’nin kuzeybatısında, direnişçilerin kontrolündeki İdlib ilinde kurulan çadır kentler, yüz binlerce savaş mağdurunu barındırıyor.
AA muhabiri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle gittiği İdlib’deki çadır kent sâkinlerinin zorlu yaşam koşullarını görüntüledi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Suriye’ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda karşı tarafa geçmek üzere bekleyen tırlar göze çarpıyor. Ticari mal ve insani yardım malzemeleri taşıyan bu tırlar, savaş mağdurlarının temel ihtiyacını karşılıyor.
Suriye topraklarında, sınır kapısının bir kilometre ilerisinde yer alan polis zırhlısının enkazı, ülkenin içinde bulunduğu koşulları özetler nitelikte. Suriye tarafındaki sınırın hemen bitişiğinde İHH’nın Babu’l-Hava Lojistik Deposu yer alıyor.
Türkiye’den gelen insani yardım malzemelerinin sınıf ve cinsine göre ayrılarak tasnif edildiği depodan, kamplara dağıtım yapılıyor.
Gümrük kapısına yakın yerde yer alan ilk kontrol noktasındaki büyük direkte, beyaz zemin üzerine yeşil harflerle yazılmış Kelime-i Tevhid yer alıyor.
Sınıra yaklaşık 12 kilometre mesafedeki kamp güzergâhında, belirli aralıklarda kontrol noktalarında silahlı direnişçi askerler bulunuyor. Sadece şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durduran askerler, hayatın akışını etkilememeye gayret gösteriyor.
Bir Kampta 150 Bin Kişi Yaşıyor
Kampa yaklaştıkça yol kenarında dikkat çeken derme çatma barakalardaki sıralı dükkânlarda et ürünleri, gıda, elektronik eşya ile kıyafet satılıyor.
Güzergâhın ilk durağı olan el-Kerame Kampı’nda yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor. Türkiye’den gelen insani yardımların dağıtıldığı çadırlarda kalanlar, ihtiyaçlarını bu gıda yardımlarıyla karşılıyor.
Bölgenin yerlileri ise geçimini tarımdan karşılıyor. Nüfusun çok az bölümünü oluşturan İdlibliler, zeytin, narenciye ve çeşitli meyveler yetiştiriyor.
Tüm olumsuzluklara rağmen hayatın devam ettiğini gözlemlemek mümkün. Elektronik eşya tamircisi, ayakkabıcı, kasap, berber ve bakkalın yer aldığı iki büyük çadır kentte, İHH’nın desteğiyle eğitim hizmeti de veriliyor. Elektrik, su ve kanalizasyonun bulunmadığı çadır kentte, su ihtiyacı tankerlerle karşılanıyor.
Elektrik İhtiyacı Güneş Panellerinden Karşılıyor
Elektrik altyapısının olmadığı çadırlarda güneş panelleri kullanılıyor. Hemen hemen her çadırın üstündeki bu panellerle aydınlatma sağlanıyor.
Sağlık hizmeti ise ambulans ve mobil muayene araçlarıyla veriliyor. İHH ve Türk Kızılayı’nın çalışmalarını bütün kamplarda görmek mümkün.
Gelişigüzel yerleşkedeki çadırların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ortalama 6 kişinin yaşadığı 10-12 metrekarelik çadırların bir bölümü mutfak olarak kullanılıyor. Çadırların diğerine göre daha büyük olan bölümünden ise günlük oda olarak yararlanılıyor.
Yaklaşık 10-12 metrekarelik bu odanın ortasında bir halı, yer minderi, çevrili duvar yastıkları ile üst üste istiflenmiş yatak ve yorganlar var.
Burada yaşayanlar çadır kentlerin merkez noktalarına kurulan tuvalet ve banyolarda ihtiyacını gideriyor. Kadınlar, tankerlerden doldurdukları su ile hem çamaşır hem de bulaşıkları yıkıyor.
Yıkanan çamaşırların, çadırların arasına bağlanan iplere asılarak kurutulduğu yerleşkede, okul çağındaki çocuklar metruk binalarda eğitimine devam ederken, çadırlarda kalanlar ülkelerindeki gelişmeleri televizyondan takip ediyor.
Bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdüren İHH yetkililerinden alınan bilgiye göre, Lebbeyh Vetrük Eser, Kemmüne ve el-Kerame gibi isimler verilen 25’i aşkın kampta 300 bine yakın savaş mağduru yaşıyor.
Esed güçlerinin saldırılarında evini, işini, ailesini, anne-babasını ve yakınlarını kaybetmiş Suriyeliler, zafer işareti yaparak savaşın bitmesini umutla bekliyor.
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