Bombalar İle Sağlanan Özgürlük: ABD 4 Günde En Az 240 Sivil Öldürdü

ABD koalisyonuna bağlı savaş uçaklarının Rakka kent merkezine düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

Rakka kenti ile ilgili haberleri kamuoyu gündemine taşımayı amaçlayan "Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist grup kent merkezine yönelik düzenlenen hava saldırıları ile ilgili korkunç rakamları servis etti.

4 günde en az 240 sivil öldü

Aktivist grup tarafından yayınlanan rakamlara göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka kent merkezindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 4 günde en az 240 sivil yaşamını yitirdi.

Hava saldırılarında çok yüksek sayıda sivilin yaralandığını ifade eden aktivist grup, ölen sivillere ait görüntüleri sosyal medya üzerinden kamuoyuna servis ediyor.

Aynı aileden 16 kişi öldü

Öte yandan aktivist grubun geçtiğimiz gün yaptığı diğer bir açıklamada, kent merkezine yönelik düzenlenen hava saldırısında bir binanın hedef alınması sonucu aynı aileden 16 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka kentindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik sürdürdüğü hava saldırılarından binlerce sivil yaşamını yitirdi. IŞİD ile ABD destekli YPG/PKK güçleri arasında kent merkezindeki çatışmalar halen devam etmekte.

Hava saldırıları sebebiyle kent merkezinde yıkılan binaların enkazı altında yüzlerce sivile ait cesedin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News