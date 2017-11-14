Bombalama Emirlerinin Kaydını Silmek İstemiş

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Duruşmada savunma yapan eski kursiyer pilot, Ankara'nın bombalanmasında aktif rol oynayan, darbeci pilotlara vurun talimatı veren eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun'un, uçaklarda kayıt yapan cihazı silmesini istediğini söyledi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmada, darbe girişiminde, 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda 60. Dönem kursiyer pilot üsteğmen olarak görev yapan sanık Eren Kaçkan, savunma yaptı.

Darbe girişimini ve girişimde bulunanları lanetleyen Kaçkan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Darbe girişimi günü eski Filo Komutanı Hakan Karakuş'un, kursiyerleri toplayarak, Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağını ve "emirlerime itaat edin" dediğini aktaran sanık Kaçkan, ardından filo binası önünde toplanmalarının anons edildiğini, bina önünde sanıklardan eski yüzbaşı Mete Kaygusuz'un silah dağıttığını, bina önünde beklemesinin emredildiğini söyledi.

Bölgede saat 03.00-03.30'a kadar beklediğini, sonrasında 141. Filo'ya döndüğünü, yorgun olması nedeniyle izin isteyerek kursiyer gazinosunda uyuduğunu savunan Kaçkan, bombalama seslerinin ardından sabah saatlerinde neler olduğunu anlamaya çalıştığını ve üsten çıkmaya karar verdiğini anlattı.

Kaçkan, "Ahmet Tosun bir ara yanıma gelerek, uçaklarda kayıt yapan DVR cihazını resetlememi istedi. Bunu yapmadım, deske götürüp bıraktım." dedi.

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtlayan sanık Eren Kaçkan, Ahmet Tosun'un, uçak ses kayıt cihazını silmesini istemesi üzerine, karışıklıktan dolayı bir an önce oradan çıkmak için "yapamayacağını" söylediğini savundu.

Israrı üzerine cihazı aldığını ancak silmeden teslim ettiğini belirten Kaçkan, "Olaylar karışıktı, benim vaktimi alacağı için elime alıp gezindim, sonra silmeden deske bıraktım. Kendisine teslim etmedim, orada yoktu zaten, direkt deske bıraktım." şeklinde konuştu.

Tosun'un sildirmek istediği ses kayıtları

Olay tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo'da pilot kurmay yüzbaşı olarak görev yapan ve Ankara'nın bombalanmasında aktif rol oynayan sanıklardan Ahmet Tosun'un, darbe girişimi gecesi telsizden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının takip edilmesi, TBMM, Özel Harekat, TÜRKSAT ve emniyetin bombalanması emirlerini verdiği ortaya çıkmıştı.

Sanık Tosun'un silinmesini istediği kayıt cihazında, "vurun" emirlerinin yanı sıra "AK Parti ve Beştepe üzerinden bütün cam çerçeve kırılacak, alçak irtifa uçuş" dediğine ilişkin ses kayıtları da bulunuyordu.

AA