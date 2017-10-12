BM'nin Myanmar Koordinatörü Görevden Alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Koordinatörü Renata Lok-Dessallien'in bu ay sonunda Myanmar'daki görevinden ayrılarak New York'ta başka bir göreve getirileceği bildirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarından yetkililere dayandırdığı haberinde, Lok-Dessallien'i insan hakları savunucularının Arakan'daki hassas bölgelere ziyaretini engellemeye ve bu konuya dikkati çeken kampanyalara son vermeye çalışmak, bunların yanı sıra etnik temizlik tehlikesine karşı uyarıda bulunan çalışanları tecrit etmekle suçlanmış ancak BM bu iddiaları reddetmişti.

BM Genel Sekreterliği tarafından AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Renata Lok-Dessallien'in Myanmar'daki görevinden ayrılmasına gerekçe olarak 4 yıllık görev süresini tamamlaması gösterildi.

Açıklamada, Lok-Dessallien'in bu ay sonuna kadar Myanmar'da kalacağı ve daha sonra New York'ta BM Genel Merkezi'nde başka bir göreve getirileceği ifade edildi.