BM’nin İnsan Hakları Uzmanları Arakan’daki Şiddeti Kınadı!

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ve Çocuk Hakları Komitesi’ne (CRC) bağlı insan hakları uzmanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Arakan’daki şiddeti kınadı.

AA’da yer alan habere göre, uzmanlar, Myanmar makamlarına, “bölgedeki şiddete derhal son verme” ve “kadın ve çocuklara karşı saldırıların araştırılarak sorumluları hakkında soruşturma başlatılması” çağrısında bulundu.

“Cinayet, tecavüz ve zorla yerinden edilme gibi insan hakları ihlallerine maruz kalan özellikle Arakanlı kadın ve çocukların kaderinden endişeleniyoruz.” ifadesine yer verilen açıklamada, bu tür ihlallerin “insanlığa karşı işlenen suçlar” kapsamında olabileceği belirtildi.

Açıklamada, insan hakları ihlallerinin ordu ve diğer güvenlik güçlerinin emriyle işlenmesinden de derin kaygı duyulduğu vurgulandı.

BM uzmanları, Myanmar hükümetinin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bölgeyi ziyaret edecek insan hakları uzmanlarına tam erişim izni verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar’da 1970’lerden bu yana sistematik saldırılar nedeniyle etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84’ü çevre ülkelere göç etti.