BM'nin Hala Arakan'a Erişimine İzin Yok

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlı Müslümanın daha Bagladeş'e doğru yola çıktığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Arakan'dan kaçışların sürdüğünü söyledi.

Bangladeş sınırında 4 gün geçirdikten sonra bugün yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman'ın ülkeye kabul edildiğini dile getiren Haq, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 589 bine ulaştığını kaydetti.

Haq, "Binlerce kişinin daha Myanmar'dan kaçış yolunda olduğuna inanılıyor." dedi.

Kamplardaki korkunç yaşam koşullarına ve Arakanlı mülteci çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmadığına dikkati çeken Haq, BM'nin hala Arakan'a erişimine izin verilmediğini belirtti.

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, Myanmar'a yaptığı 5 günlük ziyareti sırasında yakılıp yıkılan düzinelerce köye şahit olduğu ifade etmişti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan itibaren binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yüzlerce köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.