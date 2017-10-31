BM'nin Geçici Myanmar Koordinatörü Knut Ostby Oldu

BM'nin Myanmar Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "BM, Norveçli Knut Ostby'i geçici olarak Myanmar Koordinatörü, yine geçici olarak bu ülkenin BM İnsani İşler Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı Koordinatörü olarak atamıştır. Ostby, 1 Kasım'dan ikinci bir bildiriye kadar bu görevleri yürütecektir." ifadelerine yer verildi.

Ostby'nin kalkınma, insan hakları ve insani işler alanında 17 ülkede deneyim olduğunu ve BM Koordinatörü olarak 11 ülkede görev yaptığına işaret edilen açıklamada, "Ostby, BM kariyeri süresince Afganistan, Malezya, Maldivler, Kazakistan, Pakistan'ın yanısıra Kopenhag ve New York'daki merkezlerde liderlik pozisyonları üstlendi." denildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarından yetkililere dayandırdığı haberinde, BM'nin önceki Myanmar Koordinatörü Renata Lok-Dessallien'i insan hakları savunucularının Arakan'daki hassas bölgelere ziyaretini engellemeye ve bu konuya dikkati çeken kampanyalara son vermeye çalışmak, bunların yanı sıra etnik temizlik tehlikesine karşı uyarıda bulunan çalışanları tecrit etmekle suçlanmış ancak BM bu iddiaları reddetmişti.

BM, 12 Ekim'de Lok-Dessallien'in ay sonunda Myanmar'daki görevinden ayrılarak New York'ta başka bir göreve getirileceğini açıklamıştı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.