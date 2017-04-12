BMGK’nın Kimyasal Saldırıyı Araştırma Tasarısına Rusya’dan Veto
ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya veto etti.
Konsey'de oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. 10 üye tasarıya destek verirken Çin, Etiyopya ve Kazakistan çekimser oy kullandı.
Tasarıda başta Han Şeyhun'daki olmak üzere Suriye'deki tüm kimyasal silah saldırıları kınanıyordu.
Söz konusu saldırının faillerinin bulunması talep edilen tasarıda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) bu saldırıyı soruşturması isteniyordu.
Tasarıda, soruşturma için tüm taraflara soruşturma ekibiyle iş birliğine gitmeleri, Esed rejiminden de 4 Nisan'daki hava operasyonlarıyla ilgili tüm uçuş bilgileri ile komuta kademesinin listesini vermesi ve kimyasal saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen askeri tesislerde inceleme yapılmasına izin verilmesi talep ediliyordu.
BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
Tasarı 10 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle reddedilmiş oldu. Rusya, iç savaşın başından beri 8. kez Suriye karar tasarısını reddetmiş oldu.
Daimi üyelerden Çin bu kez veto etme konusunda Rusya'ya katılmayarak çekimser oy kullandı.
Öte yandan Rusya da konuya ilişkin kendi hazırladığı tasarıyı bugün resmen Konsey'e sundu. Rusya'nın tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AA
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