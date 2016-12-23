BMGK İlk Defa Oybirliği ile İşgalci İsrail’e ‘Dur’ Dedi!

»Ana Sayfa»Filistin
23.12.2016 23:55
BMGK İlk Defa Oybirliği ile İşgalci İsrail’e ‘Dur’ Dedi!
İşgalci İsrail’in yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden kararın BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edildiği bildirildi.

İşgalci İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD’nin ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, Mısır tarafından çarşamba günü BMGK’ya sunulan, daha sonra yine Mısır’ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK’ya getirilerek oylandı.

İşgalci İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK’da kabul edildi.

Şimdiye kadar BMGK’da işgalci İsrail’e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011’de işgalci İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

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