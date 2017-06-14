BM'den 'Yemen Kıtlığın Eşiğinde' Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Yemen'deki insani duruma işaret ederek, dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birinin bu ülkede yaşandığını söyledi.

Yemen'in kıtlığın eşiğine geldiği uyarısı yapan Dujarric, "17 milyondan fazla kişi bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmiyor." dedi.

Ülke nüfusun üçte ikisinin çok acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Dujarric, Yemen'deki kolera salgınına da dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü de Yemen'deki kolera salgınında 942 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA