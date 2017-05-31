BM’den Yemen İçin Uyarı: Çok Ağır Bedel Ödeniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Yemen’deki çatışmaların tetiklediği açlık ve salgın hastalıkların yarattığı insani koşulları görüşmek üzere toplandı.

Euro News’ta yer alan habere göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O’Brien Yemen’deki durum konusunda uluslararası toplumu uyardı:

“Kriz gelmiyor, hatta baş gösteriyor da diyemeyiz. Kriz burada, gözlerimizin önünde ve sıradan insanlar çok ağır bedel ödüyor. Kötü olan şu ki açlık tehdidi çatışmalar nedeniyle artıyor ve şiddetleniyor. Yemen kuraklıkla karşı karşıya değil. Yemen’de kıtlık yoktu. Eğer çatışmalar olmasaydı kıtlık, sefalet, hastalık ve ölümler de olmazdı.”

Yemen halkı, uzun süredir devam eden çatışmaların tetiklediği gıda sıkıntısı ve salgın hastalıklarla kırılıyor.

Uluslararası Topluma Çağrı

O’Brien, ülkenin şu anda dünyanın en büyük gıda güveliği krizi ile karşı karşıya olduğunu, 55 bini aşan kolera vakası ile tam bir kısır döngünün içine girdiğini dile getirdi.

BM, artan tehdit nedeniyle ülkede 17 milyona yakın insanın gıdaya ulaşma sıkıntısı yaşadığını, bunlardan 7 milyonunun ise açlığın kıyısında olduğunu kaydetti.

O’Brien, uluslararası topluma Yemen halkının güvenliğinin sağlanması, insani yardım kargolarının ülkeye ulaşması ve ülke kurumlarının yeniden ayağa kaldırılarak maaşların ödenmesinin sağlanması için harekete geçme çağrısı yaptı.