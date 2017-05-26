BM’den Uyarı: Gazze Yeni Bir Krize Sürükleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyi’ndeki “Filistin Sorunu Dâhil Ortadoğu’daki Durum” başlıklı oturuma Kudüs’ten video konferans yoluyla katılarak üye ülkeleri bilgilendirdi.

AA’da yer alan habere göre, son bir aydır “sahadaki karışık dinamiklerin patlamaya hazır bir ortam yarattığına” dikkat çeken Mdadenov, “Gazze, gözlerimizin önünde yeni bir krize sürükleniyor.” dedi.

Mladenov, BM Güvenlik Konseyi’ni “gerginliği” azaltmaya yönelik önlemler alınmazsa, “krizin kontrolden çıkacağı” ve bu durumun hem Filistinliler hem İsrailliler için “kötü sonuçlar” doğuracağı konusunda uyardı.

Gazze’deki enerji krizine de değinen ve Gazze halkına nisan ayından beri günde sadece 4 saat elektrik verildiğini söyleyen Mladenov, elektrik sorununun su kaynakları ve sağlık hizmetlerini ciddi şekilde etkilediğini, hastanelerin ameliyatları ertelemek zorunda kaldığını ve bu durumun “şiddet olaylarını” tetikleyebileceğini ifade etti.

Gazze’deki elektrik sorunu çözülmezse ciddi bir “insani kriz” yaşanacağına dikkat çeken Mladenov, “Ne kadar süre daha bu şekilde yaşamaya devam edeceklerini düşünüyorsunuz, bunun doğuracağı şiddetin bedelini yine fakir Filistin halkı ödeyecek.” diye konuştu.

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 40 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutsakların durumunun ise “son derece endişe verici” olduğunu belirten Mladenov, açlık grevi yapan yaklaşık 60 kişinin “sağlık durumu kötüleştiği için” hastaneye kaldırıldığını kaydetti.