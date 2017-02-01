BM'den Trump'a 'İnsan Hakları İhlali' Uyarısı

»Ana Sayfa»Dünya
01.02.2017 14:16
BM'den Trump'a 'İnsan Hakları İhlali' Uyarısı
ABD'nin uyguladığı seyahat yasağının, Washington'ın insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine yasak getirmesiyle uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Francois Crepeau, BM Irkçılıkla Mücadele Özel Raportörü Mutuma Ruteere, BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Emmerson, BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer ve BM Din Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şahid, yaptıkları ortak açıklama ile, ABD Başkanı Trump'ın, Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, 27 Ocak'ta imzaladığı kararname; din, ırk ve uyruğa dayalı ayrımcılık yapmama ve sınır dışı etmeme ilkesi çerçevesinde ülkeninin uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Bu kararname, açık bir şekilde ayrımcılık yapıyor"

BM'nin insan hakları uzmanları, "ABD'nin seyahat yasağı, Washington'ın insan hakları yükümlülüklerini ihlal ediyor." uyarısını yaptı.

Açıklamada, "Bu kararname, açık bir şekilde ayrımcılık yapıyor ve İslam toplumunun damgalanmasına neden oluyor." ifadesi yer aldı.

Raportörler, "ABD'nin göçmen kararı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göçmen krizinin ortasında uluslararası korumaya muhtaç olanları sekteye uğratıyor. ABD, uluslararası yükümlülüklerine uymak ve savaştan ve çatışmalardan kaçanları korumak zorundadır. Özellikle, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda taraf olan ABD, oradaki çatışmalardan kaçanlara kapılarını açmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

 

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