BM’den Suriyeli Mülteciler İçin Finansman Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları, Suriyeli mülteciler ile mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkelere destek amacıyla 4,63 milyar dolarlık yeni finansman çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruşları ve uluslararası sivil toplum örgütleri, Suriyeli mültecilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak ve komşu ülkelerde mültecilere ev sahipliği yapan bölge halklarına destek amacıyla 4,63 milyar dolar yeni finansman çağrısında bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de dün BM ve ortaklarının katılımıyla başlayan “Suriyelilere Destek İçin Helsinki Konferansı”nda Suriyeliler ve Suriye krizinden etkilenen komşu ülkelere yönelik desteğin arttırılması kararlaştırıldı.

BM ve ev sahibi Finlandiya tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansta hayat kurtarma, koruma ve direnci arttırma gibi temel insânî önceliklere odaklanıldığı bildirildi.

Açıklamada, BM ve 240’tan fazla ortağının 2017-2018 yılları için “Bölgesel Mülteci ve Dirençlilik Planı” başlattığı belirtilerek uluslararası camiaya, Suriye ve komşu ülkelerde bulunan mülteciler için 4,63 milyar dolarlık yeni finansman çağrısında bulunuldu.

Plana göre, Suriye içindeki 4,7 milyon ile Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’da bulunan 4,4 milyon mülteciye yardım yapılması amaçlanıyor.

Konferansa, BM kuruluşları, uluslararası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, bölgedeki ülkelerden üst düzey temsilciler, donör ülkeler, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılıyor.