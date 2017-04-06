BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı

»Ana Sayfa»Dünya
06.04.2017 15:00
BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı
BM İnsani Yardım Danışmanı Egeland, İdlib’deki saldırının ardından ABD, Rusya, Türkiye ve İran’a 72 saatlik insani ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, eğer ABD ve Rusya’nın siyasi çözüm için baskıda bulunmalarına neden olacaksa, İdlib’deki saldırının ardından Washington’un Suriye’deki savaşa yeniden ilgi göstermesini iyi karşıladığını belirtti.

Cenevre’de her hafta düzenlenen Suriye’deki insani durum hakkındaki toplantıya başkanlık ettikten sonra konuşan Egeland, “Umarım bu dönüm noktası olur. Umarım bu diplomasinin yeniden doğuşudur” dedi.

Egeland, 72 saatlik insani ateşkes ve kuşatma altında veya ulaşılması zor bölgelere yardım için, Birleşmiş Milletler’in ABD, Rusya, Türkiye ve İran’a girişimde bulunmaları için çağrıda bulunduğunu da ifade etti.

Kaynak: Reuters

 

  • Yorumlar 1
    Diğer Haberler
  • 69 Yaşında Hafızlık Eğitimi Alıyor05 Nisan 2017 Çarşamba 17:01
  • “Burada Yaşam Zor Ama Suyla Hayatta Kalabiliriz”05 Nisan 2017 Çarşamba 10:21
  • “Kuzey Kore Balistik Füze Denemesi Gerçekleştirdi”05 Nisan 2017 Çarşamba 09:23
  • BM Güvenlik Konseyi İdlib İçin Toplanacak04 Nisan 2017 Salı 19:55
  • Tatvan’daki 9 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi04 Nisan 2017 Salı 14:09
  • İspanya, Esed’in 691 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Koydu!04 Nisan 2017 Salı 13:13
  • “Türkiye’de En Fazla Suriyeli Göçmen İstanbul’da Yaşıyor”04 Nisan 2017 Salı 12:52
  • Kolombiya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 273’e Yükseldi04 Nisan 2017 Salı 11:22
  • Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu04 Nisan 2017 Salı 11:04
  • Filipinler Devlet Başkanı Duterte, İçişleri Bakanını Görevden Aldı04 Nisan 2017 Salı 11:02
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim