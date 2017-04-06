BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı

BM İnsani Yardım Danışmanı Egeland, İdlib’deki saldırının ardından ABD, Rusya, Türkiye ve İran’a 72 saatlik insani ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, eğer ABD ve Rusya’nın siyasi çözüm için baskıda bulunmalarına neden olacaksa, İdlib’deki saldırının ardından Washington’un Suriye’deki savaşa yeniden ilgi göstermesini iyi karşıladığını belirtti.

Cenevre’de her hafta düzenlenen Suriye’deki insani durum hakkındaki toplantıya başkanlık ettikten sonra konuşan Egeland, “Umarım bu dönüm noktası olur. Umarım bu diplomasinin yeniden doğuşudur” dedi.

Egeland, 72 saatlik insani ateşkes ve kuşatma altında veya ulaşılması zor bölgelere yardım için, Birleşmiş Milletler’in ABD, Rusya, Türkiye ve İran’a girişimde bulunmaları için çağrıda bulunduğunu da ifade etti.

Kaynak: Reuters