BM’den “Rakka’daki Bombardımana Ara Verin” Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu’nun, BM Cenevre Ofisi’nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

“Suriye’de Hâlâ 11 Bölge Kuşatma Altında”

AA’da yer alan habere göre, Suriye’de hâlâ 11 bölgenin kuşatma altında olduğunu ve bu bölgelerde 540 bin sivilin yaşadığını belirten Egeland, “Bu bölgelerin çoğu askeri kuşatma altında. İnsani yardım ulaştırılamıyor, siviller özgürce hareket edemiyor.” dedi.

Egeland, söz konusu 11 bölgenin 8’inin Beşşar Esed rejimince kuşatma altında tutulduğuna dikkat çekti.

Havadan ABD, Karadan PKK/PYD Saldırıyor

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’in kontrolünde bulunan Rakka kentindeki 5 mahallede 20 bin veya daha fazla sayıda kapana kısılan sivilin kaçmaya çalıştığını vurgulayan Egeland, bu sivillerin durumunu açıklayacak kelime bulamadığını söyledi.

Egeland, şehirdeki sivillerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (SDG) de karadan ağır saldırıları altında olduğunun altını çizdi.

“Bombardımana Ara Vermeyi Düşünmenin Tam Zamanı”

“Sivil kayıplar çok büyük. Görüldüğü kadarıyla siviller bölgeden kaçamıyor.” diyen Egeland, sivillerin bölgeden tahliye edilebilmeleri adına bombardımana ara verilmesini düşünmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Egeland, aksi hâlde IŞİD’in sivilleri “canlı kalkan” olarak kullanmaya devam edebileceğini söyledi.