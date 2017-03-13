BM'den Myanmar'da Uluslararası Soruşturma Çağrısı

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, "Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri için uluslararası, hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı işlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri için uluslararası "hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

Raportör Lee, BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'da yaşananların açığa çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, "Muhtemel kurbanlar ve tüm Myanmar halkı gerçekleri bilmeyi hak ediyor." dedi.

BM'de devam eden İnsan Hakları Komisyonunun 34. oturumunda, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete ilişkin rapor sunduğunu aktaran Lee, raporda Myanmar hükümetinin Rohingya nüfusunun tamamını ülkeden kovmak istediğini belirttiğini söyledi. Lee, "Umarım böyle bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Myanmar'da birçok insan hakları savunucusunun hayatını kaybettiğini anlatan Lee, cinayetlerin henüz çözülemediğini ve kurbanların ailelerinin adalet beklediğini ifade etti.

Lee, özellikle Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Su Çi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hukuk danışmanı, Müslüman insan hakları savunucusu U Ko Ni'nin kucağında torununu tutarken öldürülmesinden derin rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

"Soruşturma Komisyonu kurulması gerekiyor"

Arakan eyaletinde silahlı güçlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet ve insan hakları ihlallerinin araştırılması için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini vurgulayan Lee, komisyonun "hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma yapmasının" önemine dikkat çekti.

Lee, Bangladeş'e geçen ay yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, Arakanlı Müslümanların boğazlarının kesildiği, ayırım gözetmeksizin ateş açıldığı, ateşe verilen evlerde insanların bağlanarak yakıldığı, küçük çocukların ateşe atıldığı, tecavüz ve cinsel şiddeti içeren "korkunç" iddiaları raporlaştırdığını aktardı.

"Korkarım ki bir değişiklik olmadı"

AA muhabirinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından 3 Şubat'ta yayımlanan rapordan sonra ülkede herhangi bir değişlik olup olmadığı sorusu üzerine Lee, "Korkarım ki BM raporu yayımlandığından bu yana hiçbir değişiklik olmadı. Onların da (Myanmar hükümeti) milli soruşturma komisyonu var. Fakat hala bir rapor dahi yayımlamadılar." ifadelerini kullandı.

AA