BM'den Myanmar'da Soruşturma Komisyonuna Onay
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar da dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma komisyonu" kurulmasına yönelik önergeyi kabul etti.
İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunun son gününde, üye 47 ülke ortak kararla Myanmar genelinde ve özellikle Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin işlediği suçların soruşturulması konusunda uzlaştı.
3 ÜYEDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR
BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Joaquin Alexander Maza Martelli'nin gelecek günlerde kuracağı "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma komisyonu"nun 3 üyeden oluşması bekleniyor.
Misyon, Arakan'da Müslümanların karşılaştığı cinayet, tecavüz, işkence, keyfi tutuklamalar, insanlık dışı muameleler, şiddet, zorla yerinden edilmeler, ortadan kaybolmalar ve evlerin ateşe verilmesi gibi insan hakkı ihlallerine yönelik delil toplayacak.
Kabul edilen önergeye göre, bulunan deliller ışığında suçluların cezasını çekmesi ve kurbanların acılarının hafifletilmesi amaçlanıyor.
Oylama yapılmadan 47 üye ülkenin ortak kararıyla kabul edilen önerge, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin desteğiyle konseye sunulmuştu.
SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULMASI İÇİN SAYISIZ ÇAĞRI YAPILMIŞTI
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçen ay, Arakan eyaletinde uzun zamandır süren, 9 Ekim'de sınır karakollarına yönelik saldırılardan sonra artan, Müslüman sivillere yönelik şiddet eylemleri ve bu eylemlerden dolayı Bangladeş'e kaçan 220 görgü tanığının ifadelerine dayanan bir rapor yayımlayarak konseye sunmuştu.
BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee de bu rapor ışığında, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası "hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılması" çağrısında bulunmuştu.
Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkan Yardımcısı Dr. Ambia Perveen dün yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların soykırıma uğradığını ve acilen uluslararası soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini vurgulamıştı.
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