BM’den Katar Açıklaması: İhtiyaç Duyulursa Arabuluculuğa Hazırız

AA’nın aktardığına göre Birleşmiş Milletler (BM), Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ihtiyaç duyulursa arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bölgedeki mevcut durumu ve krizin çözümüne yönelik birtakım bölgesel diplomatik girişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Dujarric, "İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman arabuluculuğa hazır." ifadesini kullandı.