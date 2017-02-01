BM'den İsrail'e: Bir Kez Daha Uyarıyoruz
BM, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yeni yerleşim yerlerinin inşasına ilişkin uyararak, "İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasına ilişkin iki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyardı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim brimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi.
Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifade kullanıldı:
"(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz."
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BM'den İsrail'e: Bir Kez Daha UyarıyoruzBM, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yeni yerleşim yerlerinin inşasına ilişkin uyararak, "İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz" dedi.
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