BM'den İsrail Yargısına Tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bir Filistinliyi katleden İsrail askeri Azaria'ya sadece 18 ay hapis cezası verilmesinden derin rahatsızlık duyulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'nın El-Halil kentinde geçen yıl yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi öldüren İsrail askeri Elor Azaria'ya sadece 18 ay hapis cezası verilmesinden derin rahatsızlık duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2015 Eylül ayından bu yana İsrail güvenlik güçlerinin 200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

Azaria'nın bu çerçevede yargılanan tek İsrail askeri olduğuna vurgu yapan Shamdasani, "İsrailli yetkililerle bu konu hakkında defalarca iletişime geçtik. Burada sadece bireysel bir konu hakkında konuşmuyoruz, 'kronik dokunulmazlık kültürü'nden bahsediyoruz. Böylesine bir insan hakkı ihlali için verilen 18 ay hapis cezası kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki Askeri Mahkemenin hafta başında verdiği "hafif" hapis cezasından derin rahatsızlık duyduklarının altını çizen Shamdasani, söz konusu davanın İsrail'deki adalet sisteminin zayıflamasına ve dokunulmazlık kültürünün güçlenmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Tel Aviv'deki Askeri Mahkeme, El-Halil kentinde geçen yıl yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i "başından vurarak öldürmek" suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askeri Elor Azaria'nın 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Tarım Bakanı Uri Ariel, karar sonrasında Azaria'nın affedilmesini istemişti.