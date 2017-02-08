BM’den IŞİD Raporu: Eylemlerini Sürdürebilecek Maddî İmkâna Sahip
Birleşmiş Milletler (BM) Siyâsî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, BM Güvenlik Konseyi’nde “Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik IŞİD Tehdidi” konulu toplantıda yaptığı sunumda, BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan son IŞİD raporuna ilişkin bilgi verdi.
AA’da yer alan habere göre, “IŞİD, birçok bölgede savunma durumuna geçti.” ifadesini kullanan Feltman, IŞİD’in kontrolü altındaki topraklar ve gelir kaynakları azalsa da örgütün eylemlerini devam ettirebilecek maddî imkânlara sahip olduğunu belirtti.
“Fidye Gibi Diğer Gelir Getirici Eylemlere Yönelebilir”
Örgütün gelir kaynaklarının “gasp ve akaryakıt kaçakçılığına dayandığını” vurgulayan Feltman, akaryakıt gelirleri azalan IŞİD’in fidye gibi diğer gelir getirici eylemlere yönelebileceği endişesi duyulduğunu söyledi.
Feltman, IŞİD’in giderek gizli ve şifreli iletişime ve militan devşirme yöntemlerine yöneldiğini kaydederek “IŞİD, saldırılarını Irak ve Suriye’nin komşusu olan ülkelere yaydı ve bölgeden uzaktaki takipçilerini de eylem yapmaları konusunda cesaretlendirmeyi sürdürüyor. Irak ve Suriye’den ayrılan yabancı terörist savaşçılar, kendi ülkelerindeki terör tehdidini de arttırıyor.” dedi.
“Daha Fazla Çaba Gösterilmeli”
“IŞİD ile mücadele” konusunda ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttığını dile getiren Feltman buna karşın “ileri yolcu bilgi sistemleri”nin kullanımı da dâhil olmak üzere daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
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