BM’den İdlib’e 17 Tır İnsani Yardım

Birleşmiş Milletler’in (BM) yardımlarını taşıyan 17 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçti.

AA’da yer alan habere göre, tırlara, jandarma ve BM yetkililerine ait araçlar eşlik etti.

Araçların içerisinde bulunan insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.