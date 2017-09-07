BM’den İdlib’e 16 Tırlık Yardım Malzemesi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 16 tır yardım malzemesi gönderildi.
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Birleşmiş Milletler’in (BM) yardım malzemelerini taşıyan 16 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye çıkış yaptı.
AA’da yer alan habere göre, tırlarda bulunan temel yaşam malzemeleri İdlib ve kentin civarındaki köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Etiketler : suriye, idlib, birleşmiş milletler, insani yardım
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