BM’den İdlib’e 16 Tır Temel Yaşam Malzemesi!
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine gönderilen 16 tır temel yaşam malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardımlarını taşıyan 16 tır, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.
AA’da yer alan habere göre, tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.
Etiketler : birleşmiş milletler, suriye, idlib, insani yardım
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