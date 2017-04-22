BM'den İdlib İçin 'Felaket' Uyarısı

»Ana Sayfa»Suriye
22.04.2017 11:42
BM'den İdlib İçin 'Felaket' Uyarısı
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, Suriye'nin İdlib kentinde bir "felaket yaşanabileceği" ve sivillerin tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro,  BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan bağımsız BM panelinin bulguları konusunda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tahliye anlaşmalarının ardından on binlerce insanın İdlib'e ve Halep'in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, "İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz." dedi.

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