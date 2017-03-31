“BM’den Esed Rejiminin Savaş Suçlarını Engellemesini Talep Ettik”

»Ana Sayfa»Suriye
31.03.2017 12:03
“BM’den Esed Rejiminin Savaş Suçlarını Engellemesini Talep Ettik”
Cenevre 5 görüşmelerine katılan Müzakere Yüksek Kurulu’nun (MYK) üyesi Farah Atassi, “BM’ye Esed rejimi tarafından işlenen savaş suçlarının engellenmesi için talepte bulunduk.” dedi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 5. tur görüşmeler kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle bir araya geldi.

Mistura, TSİ 11.00’de rejim, 15.00’te muhalefet heyetiyle görüştü. Her iki görüşmeden sonra da açıklama yapılmazken, BM kaynakları Mistura’nın kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

İnsani Kriz

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Kurulu’nun (MYK) sözcülerinden Münzir Makhus da konakladıkları Royal Hotel’de basın toplantısı düzenledi.

Makhus, Suriye’de Esed güçlerinin kuşatması altındaki yüz binlerce sivile insani yardım ulaştırılamadığına dikkat çekerek, Esed güçlerinin bu sivilleri göçe zorladığını ve bunun bir etnik temizlik olduğunu söyledi.

Ülkenin demografik yapısının değiştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Makhus, “Daha önce Suriye’de bu derecede tehlikeli bir etnik temizlik yaşanmamıştı. Mistura ve BM ekibine yaptığımız görüşmelerde bunları anlattık ve BM’nin daha kararlı olması gerektiğini ilettik.” dedi.

Savaç Suçları

MYK üyesi Farah Atassi de Esed güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah ve varil bombalı saldırıları, keyfî tutuklama gibi insan hakları ihlâllerine değinerek, “Bu yaşananlar savaş suçudur. BM’ye bu suçların engellenmesi için talepte bulunduk. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği daha bugün ülke dışındaki Suriyelilerin 5 milyon sınırını aştığını açıkladı. Suriye içinde de yüz binlerce insanın da durumu içler acısı. Kalacak yerleri dahi yok. Bütün bunları hayal edebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

İran Destekli Grupların Suriye’den Uzaklaştırılması

Atassi, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminden beklentilerine de değindi.

ABD’yi sadece “IŞİD’le mücadeleye” odaklaması nedeniyle eleştiren Atassi, bugün ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Atassi, “Trump yönetiminden en önemli isteğimiz İran destekli yabancı grupların Suriye’yi terk etmelerini sağlaması.” dedi.

Kaynak: AA

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