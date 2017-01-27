BM'den Cenevre Açıklaması: Henüz Ertelenmedi

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27.01.2017 16:00
BM'den Cenevre Açıklaması: Henüz Ertelenmedi
BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura'nın Sözcüsü Sharif, Cenevre'nin ertelenmesi ile ilgili "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Sözcü Sharif, AA muhabirine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de şubat başında gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Erteleme kararını sadece de Mistura'nın verebileceğinin altını çizen Sharif, "De Mistura önümüzdeki hafta New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ardından BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşten sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

 

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