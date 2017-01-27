BM'den Cenevre Açıklaması: Henüz Ertelenmedi
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.
Sözcü Sharif, AA muhabirine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de şubat başında gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğine dair açıklamasını değerlendirdi.
Erteleme kararını sadece de Mistura'nın verebileceğinin altını çizen Sharif, "De Mistura önümüzdeki hafta New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ardından BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşten sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- “Devletin Kandırılma Hakkı Var da Vatandaşın Yok mu?”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- Rusya’nın Muhaliflerin Önüne Koyduğu Yeni Anayasa
- SMDK, Lavrov ile Görüşmeyecek
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı
- 2017 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Açıklandı
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- Ekonomi, Terör ve de Ahlak
- Birleşmiş Milletler: Yemen Halkı Sessizce Ölüyor
- Cenevre Görüşmeleri Ertelendi
- PYD, Sivillere Ateş Açtı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti!
- ABD’de Müslüman Havalimanı Çalışanına Saldırı!
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- “Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”
- Bahçeli İsim Vererek Medya Patronlarını Yerden Yere Vurdu
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Haşdi Şabi Çetesi Peşmerge Güçlerine Saldırdı
- "Toplum Değerlendirmesi ve Ölçülerimiz"
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- Afganistan'da 27 Çocuk Donarak Öldü
- AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay’a Saldırı!
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim