BM’den ABD’ye “Irkçılığı Reddet” Çağrısı

Geçen hafta, ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Charlottesville kentinde yaşanan çatışmalarda insan hakları aktivisti Heather Heyer, yaşamını yitirmişti.

Söz konusu çatışmalarla ilgili açıklama yapıp ABD yönetimini uyaran Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, ABD yönetimini “ırkçılığı tartışmasız ve koşulsuz bir şekilde reddetmeye” çağırdı.

Bu Tür Bir Uyarı Çok Az Veriliyor

BBC Türkçe’nin İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine dayandırdığı haberine göre, bu tür bir uyarı alan az sayıda ülke bulunuyor. Son 10 yılda Burundi, Fildişi Sahili, Nijerya, Irak ve Kırgızistan böyle bir uyarı almıştı.

ABD, en son, 2006 yılında Batı Şoşon yerlilerinin toprak hakları üzerine çıkan bir çatışma nedeniyle böyle bir uyarı almıştı.

“Koşulsuz Bir Şekilde Kınamaya Davet Ediyoruz”

Dün bir açıklama yapan BM Komitesi başkanı Anastasia Crickley, “Irkçı sloganlar, marşlar, neo-naziler ve Ku Klux Klan’ın beyazların üstünlüğünü savunup nefret yayan konuşmalarıyla dolu ırkçı gösteriler bizi harekete geçirdi.” dedi.

Crickley, “ABD yönetimini, üst düzey siyasetçileri ve kamu görevlilerini, Charlottesville ile ülkenin geri kalanında ortaya çıkan ırkçı nefret söylemini ve suçları tartışmasız ve koşulsuz bir şekilde reddetmeye ve kınamaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

“Üzüntü Verici”

ABD’li insan hakları danışmanlığı örgütü Southern Poverty Law Center’ın direktörü Lecia Brooks, “ABD Başkanı’nın (Donald Trump) ırkçılığı lanetlemeyi başaramaması nedeniyle BM’nin ABD’yi ırkçılığın tehlikeleriyle ilgili uyarmak zorunda kalması üzüntü verici.” yorumunda bulundu.