“BM Yardımları Doğu Guta’ya 10 Gün Bile Yetmez”

Suriye’de 5 yıldır Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Gutalılar, yoksulluk, açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler’in (BM), az miktardaki yardımının ardından nisan ayından bu yana tatmin edici hiçbir yardımın ulaşmaması, bölgede hayal kırıklığına sebep oldu.

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ekrem Tuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “BM yardımları 10 gün bile yetmez. Bin ton un, bin ton da gıda maddesi olduğunu ifade ediliyor. Guta’ya her gün en az 100 ton yardım lazım. Sadece gıda değil, diğer ürünler de lazım.” dedi.

Ablukanın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Tuma, “Güvenli geçiş noktaları oluşturmaları lazım. Hastaların, yaralıların buradan çıkması, bölgede en az 200 çocuğun dışarıda tedavi edilmesi ve 350 kronik hastanın Guta’dan çıkarılması lazım.” diye konuştu.

“Halkın Dörtte Birinin Bir Günlük İhtiyacına Ancak Yeter”

“Esed Guta’yı Kuşatıyor” isimli sivil toplum inisiyatifinin koordinatörlerinden Ammar Alsatıl da, “Uzun çabaların ve görüşmelerin ardından bölgeye ulaşan bu yardım numuneleri çok az. Bölge halkının dörtte birinin bir günlük ihtiyacına ancak yeter.” diye konuştu.

“BM Yardımları Sadece Kâğıt Üzerinde”

Doğu Guta’nın Duma ilçesinin yerel meclis sekreteri Adnan Mudayyıb, “BM yardımı sadece kâğıt üzerinde. İçeriği boş bir çalışma. BM’den gelen kumanyalar normalde 5 kişilik bir aileye bir ay yetiyordu. Ama biz bu son kumanyaları beşe bölerek 5 aileye dağıtıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Esed’in İkiyüzlülüğünü Gösteriyor”

Doğu Guta’da Suriye yerel koordinasyon komitesi üyesi Yusuf el-Bustani de, “Rejim reklam yapmak için bölgeye bu yaklaşık 40 araçtan oluşan yardımın girmesine izin verdi.” dedi.

el-Bustani, BM konvoyunun rejim Kızılayı eşliğinde bölgeye girdiği sırada bir grup Doğu Gutalı tarafından protesto edildiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Rejim bir taraftan bölgeye saldırmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgeye insani yardım gönderiyor. Yardımlar, Esed’in ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Bölgede şimdi her şey on katı fiyatına satılıyor. Çay, şeker, yağ bulmakta sıkıntı çekiliyor. İlaç bulamıyoruz. Durum tahmin edilenden de zor. Bölgedeki kanser, tansiyon hastaları ile çocuklar için ilaç bulamıyoruz. Rejim de kontrol noktalarından girişine izin vermiyor.”