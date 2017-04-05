“BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
Suriye Türkmen Meclisi Hatay Şube Başkanı Usame Solak, Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin, İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal katliamla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybı sayısının 100’ü geçtiğini belirtti.
“Suriye Halkı Üzerinde Kullanılmayan Silah Kalmadı”
Onlarca insanın ise dünyanın gözü önünde can çekişmeye devam ettiğini vurgulayan Solak, “Sabaha karşı insanlar yataklarında yavaş yavaş öldürüldü. Bir gün misket bombası, bir gün varil, bir gün balistik füze, bir gün de kimyasal kullanılıyor. Hepsi de sözde yasak silahlar. Suriye halkı üzerinde kullanılmayan, denenmeyen silah kalmadı.” ifadelerini kullandı.
Kimyasal saldırının 2013 yılında da olduğunu hatırlatan Türkmen temsilci, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu saldırıyı sadece sözle kınadığını söyledi.
“Esed’in Yaptığını Herkes Biliyor”
Esed rejiminin bundan güç alarak kimyasal saldırılarını devam ettirdiğini belirten Solak, şunları kaydetti:
“Yıl 2017, Esed rejimi yine kimyasal silahla insanları katletti. İnsanların bir kısmı daha enkaz altından bile çıkartılmadan Rusya, muhaliflerin kimyasal deposunun vurulduğunu açıkladı. Orada insanların elinde, çamaşır ve bulaşık deterjanı bile yokken kimyasal silah vardı iddiası dünyayı salak yerine koymaktır. İnsanlar içecek su bile bulamıyor. Bunu Esed’in yaptığını herkes biliyor. Bugün, Birleşmiş Milletler (BM) İdlib için toplanacak ama hiçbir karar çıkmayacak. Bu toplantı her zaman olduğu gibi formaliteden ibaret kalacak.”
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