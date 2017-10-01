BM Sözcüsü Dujarric’ten IKBY Açıklaması
IKBY'de yapılan referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan BM sözcüsü Dujarric, IKBY ile ilgili programlarının olduğunu belirterek Erbil yönetimine yardıma hazır olduklarını söyledi.
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Olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dujarric, IKBY'de yapılan referandumu ve sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Erbil ile görüşmelerimiz sürüyor. Yardıma hazırız" dedi.
Türkiye’deki iktidara yakın muhafazakar medya organlarından Star, bu gelişmeyi “skandal” nitelemesiyle aktardı.
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, Irak Kürtleri, bağımsızlık referandumu
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