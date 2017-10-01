BM Sözcüsü Dujarric’ten IKBY Açıklaması

Olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dujarric, IKBY'de yapılan referandumu ve sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Erbil ile görüşmelerimiz sürüyor. Yardıma hazırız" dedi.

Türkiye’deki iktidara yakın muhafazakar medya organlarından Star, bu gelişmeyi “skandal” nitelemesiyle aktardı.