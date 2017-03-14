BM: Şam’ın Su Kaynaklarını Kasten Bombalayan Rejim Savaş Suçu İşledi
BM’ye bağlı Suriye Araştırma Komisyonu, Aralık 2016'da bombalanan Şam'ın su kaynaklarıyla ilgili bulgularını açıkladı. Komisyon, rejimin bu bölgeyi kasıtlı bir şekilde bombaladığı sonucuna vardı.
Komisyon, rejimin iddia ettiği gibi silahlı muhalif grupların su kaynaklarını kasıtlı bir şekilde kirlettiğine ya da ona zarar verdiğine yönelik bir kanıt bulmadıklarını ifade etti.
Komisyonun başındaki Brezilyalı Araştırmacı Paulo Pinheiro, rejimin Fice Pınarı su tesisini bombaladığı 23 Aralık’tan sonra ya da önce Şam’da sudan zehirlenme vakalarının raporlanmadığını belirtti. Pinheiro rejimin bu tesisi en az iki kez havadan bombaladığını söyledi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Tesiste silahlı muhaliflerin olması, askeri bir hedef teşkil ediyor. Ancak tesiste gerçekleşen büyük hasar, Şam’da hem muhaliflerin hem de rejimin denetimindeki bölgelerde yaşayan 5 buçuk milyon sivilden fazla insana yıkıcı etkisi oldu. Bu insanlar düzenli su ihtiyaçlarından bir aydan fazla süre boyunca mahrum bırakıldı."
Raporda, "Saldırı, sivil nüfusun vazgeçilmez ihtiyaçlarına yönelik olması açısından savaş suçu teşkil ediyor. Ayrıca orantılı güç prensibine aykırı" denildi.
Barada Nehri ve Fice Pınarı’na ev sahipliği yapan Barada Vadisi bölgesi 2012’den beri muhaliflerin denetimindeydi. Şam’ın kuzeybatısında bulunan bölge başkentin merkezinden yaklaşık 16 kilometre mesafede ve orada yaşayan sivillerin su ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılıyordu.
Bölgeyi ele geçirmek isteyen rejim, oradaki silahlı muhalif grupların suyu zehirlediğini iddia ederek Aralık 2016’da Hizbullah milisleriyle birlikte bölgeye yönelik büyük bir operasyon başlatmıştı.
30 Aralık 2016’da ülkede ilan edilen ateşkese rağmen rejim bölgeyi yoğun bombardımana tâbi tuttu. Bölgedeki su kaynakları ve su arıtma tesisleri büyük hasar görmüş ve Şam’da yaşayan milyonlarca sivil haftalarca susuz kalmıştı.
Rejimin askeri operasyonu sonucunda Barada Vadisi'ndeki muhalifler Ocak 2017'de ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e tahliye edilmişti.
Komisyonun raporu, uydu görüntüleri, bölge halkıyla yapılan mülakatlar ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler üzerine hazırlandı.
Aynı komisyon iki hafta önce, rejimin Eylül 2016’de Halep’in kırsalında BM konvoyunu kasıtlı bir şekilde bombaladığını açıklamıştı.
Kaynak: Reuters ve Al Jazeera
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