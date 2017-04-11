BM, Rakka’daki Sivillerin Güvenliğinden Endişeli

»Ana Sayfa»Suriye
11.04.2017 09:40
BM, Rakka’daki Sivillerin Güvenliğinden Endişeli
Birleşmiş Milletler (BM), askerî operasyonların sürdüğü Suriye’nin Rakka vilayetinde yer alan Tabka’daki yaklaşık 30 bin sivilin güvenliğinden ciddi endişe edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, askerî operasyonların sürdüğü Suriye’nin Rakka vilayetinde yer alan Tabka’daki sivillerin yaşam koşullarının gittikçe güçleştiği, 20 gündür kentte su ve elektriğe ulaşım imkânı olmadığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, çatışmalar ve güvenlik riskleri nedeniyle insanların kentten çıkamadığı da kaydedilen açıklamada, “Askerî operasyonların sürdüğü Tabka’daki 30 binden fazla sivilin güvenliğinden derin kaygı duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rakka’da çatışan tüm taraflara uluslararası hukuk altındaki sorumluluklarına bağlı kalarak sivilleri koruma çağrısı yapıldı.

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