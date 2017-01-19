BM Libya Elçisinin Uçağına İniş İzni Verilmedi
Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'i taşıyan uçağın, Libya'nın doğusundaki Tobruk Havalimanı'na inişine izin verilmediği bildirildi.
Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM temsilcisi Kobler, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve meclis üyeleri ile görüşmek üzere Libya'ya geldi.
Kaynaklar, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu geçici hükümet idaresindeki Tobruk Havalimanı yönetiminin, kentteki yetkililerle görüşme yaptığını ve Kobler'i taşıyan Libya semalarındaki uçağın iniş yapmasına izin vermediğini belirtti.
Kaynaklar ayrıca Kobler'in ziyaretinin, kamuoyunda "BM temsilcisinin ziyaretine" karşı oluşan tepki sebebiyle engellendiğini ifade etti.
BM temsilcisi Kobler de sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olayı teyit etti.
Kobler açıklamasında, "Teknik nedenlerle iniş izni alamadığımız için Tobruk ziyaretimizin iptal edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Libyalı müttefiklerimizle birlikte Libya halkına hizmet etmek için en kısa sürede Tobruk ziyaretimizi gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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